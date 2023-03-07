Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров

Мать: Лапаева Надежда Емельянова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лапаев Стефан Иванов

Мать ребёнка: Лапаева Татьяна Кириллова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1903 ст.

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Лапаева Татьяна Кириллова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Лапаева Татьяна Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Татьяна Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1914
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