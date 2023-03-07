Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лапаев Стефан Иванов
Мать ребёнка: Лапаева Татьяна Кириллова
Рождение ребёнка
31.05.1903 ст.
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Лапаева Татьяна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Лапаева Татьяна Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1914