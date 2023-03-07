Лапаева Надежда Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1868 ст.
Сын: Лапаев (лапав) Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапаев (лапав) Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868