Лапаева Надежда Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапаева Надежда Емельянова

Лапаева Надежда Емельянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1868 ст.

Сын: Лапаев (лапав) Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапаев (лапав) Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close