Лапаева Татьяна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лапаев Стефан Иванов
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
13.06.1903
Дочь: (Лапаева) Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Лапаева) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев
Смерть
После 1907