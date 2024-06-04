Лапаева Татьяна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапаева Татьяна Кириллова

Лапаева Татьяна Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лапаев Стефан Иванов

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1903

Дочь: (Лапаева) Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Лапаева) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иоанн Алексеев

Смерть
После 1907

Мы используем куки для улучшения работы сайта.