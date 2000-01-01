Замятин Зиновий Иудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Зиновий Иудин

Замятин Зиновий Иудин

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1774

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Замятин Иуда Емельянович

Мать: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Замятин Роман Зиновьевич

Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фёкла Зиновьевна

Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
06.04.1817

Жена: Замятина Наталия Климентева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
вдова, Петра Леванова, Быстрицкий приход, д. Нагорская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Ульяна Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1820
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close