Замятин Зиновий Иудин
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1774
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фёкла Зиновьевна
Мать ребёнка: Замятина Ульяна Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
06.04.1817
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
вдова, Петра Леванова, Быстрицкий приход, д. Нагорская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Ульяна Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1820
д. Озерные (Над оз.Афонинским)