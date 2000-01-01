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Замятина (?) Акилина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Акилина Иудина

Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Замятин Зиновий Иудин

Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Иудина

Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Иудина

Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Симакова Пелагея Иудина

Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрона Иудина

Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Иуда Емельянович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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