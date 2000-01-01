Замятина (?) Акилина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Акилина Иудина
Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Иудина
Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Иудина
Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Симакова Пелагея Иудина
Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрона Иудина
Отец ребёнка: Замятин Иуда Емельянович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно