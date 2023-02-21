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Замятин Иуда Емельянович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1753

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Замятин Емельян Васильевич

Мать: Замятина Ефимия Алексеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Акилина Иудина

Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Замятин Зиновий Иудин

Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Иудина

Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Иудина

Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Симакова Пелагея Иудина

Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрона Иудина

Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Акилина Васильева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1790
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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