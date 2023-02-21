Замятин Иуда Емельянович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1753
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Акилина Иудина
Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Иудина
Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Иудина
Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Симакова Пелагея Иудина
Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрона Иудина
Мать ребёнка: Замятина Акилина Васильева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1790
д. Озерные (Над оз.Афонинским)