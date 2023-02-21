Замятина (?) Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (?) Ефимия Алексеевна

Замятина (?) Ефимия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Истобенский оброчный стан
Рождение ребёнка
1749

Сын: Замятин Ларион Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Замятин Иуда Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Замятин Самсон Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
До 1764

Муж: Замятин Емельян Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1778
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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