Замятина (?) Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Истобенский оброчный стан
Рождение ребёнка
1749
Сын: Замятин Ларион Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1755
Сын: Замятин Самсон Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
До 1764
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1778
д. Озерные (Над оз.Афонинским)