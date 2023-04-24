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Замятин Емельян Васильевич

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Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Замятин Василий Емельянович

Мать: не указана

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Замятин Ларион Емельянович

Мать ребёнка: Замятина Ефимия Алексеевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Замятин Иуда Емельянович

Мать ребёнка: Замятина Ефимия Алексеевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Замятин Самсон Емельянович

Мать ребёнка: Замятина Ефимия Алексеевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1764

Жена: Замятина Ефимия Алексеевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Замятин Никита Емельянович

Мать ребёнка: Замятина Степанида Клементева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Замятин Савва Емельянович

Мать ребёнка: Замятина Степанида Клементева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Степанида Клементева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1797
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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