Замятин Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Замятин Василий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Замятин Ларион Емельянович
Мать ребёнка: Замятина Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Замятина Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Замятин Самсон Емельянович
Мать ребёнка: Замятина Ефимия Алексеевна
Бракосочетание
До 1764
Рождение ребёнка
1780
Сын: Замятин Никита Емельянович
Мать ребёнка: Замятина Степанида Клементева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Замятин Савва Емельянович
Мать ребёнка: Замятина Степанида Клементева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797