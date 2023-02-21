Замятин Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Василий Емельянович

Замятин Василий Емельянович

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1691

Дата смерти

23.01.1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Замятин Обший Замятины

Мать: не указана

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1695

Сын: Замятин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1729

Сын: Замятин Емельян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Замятин Филип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
23.01.1758 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close