Замятин Василий Емельянович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1691
Дата смерти23.01.1758 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Замятин Обший Замятины
Мать: не указана
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1729
Сын: Замятин Емельян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
23.01.1758 ст.