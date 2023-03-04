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Замятин Иван Васильевич

Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Замятин Василий Емельянович

Мать: не указана

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Васса Сергеева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Замятин Филип Иванович

Мать ребёнка: Замятина Васса Сергеева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Замятин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Замятина Васса Сергеева

Смерть
1779
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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