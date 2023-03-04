Замятин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Замятин Василий Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Васса Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Замятина Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Замятин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Замятина Васса Сергеева
Смерть
1779