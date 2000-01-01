Замятина (?) Васса Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Замятин Иван Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1754
Сын: Замятин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Замятин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1756