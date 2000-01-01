Замятина (?) Васса Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Васса Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Замятин Филип Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Замятин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Иван Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1756
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