Замятина Степанида Клементева
Место рожденияп. Бздюлевского
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Замятин Никита Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Замятин Савва Емельянович
Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич
Смерть
После 1816