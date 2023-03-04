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Замятина Степанида Клементева

Место рождения

п. Бздюлевского

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Емельян Васильевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Замятин Никита Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Замятин Савва Емельянович

Отец ребёнка: Замятин Емельян Васильевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816

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