Замятина Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фёкла Зиновьевна
Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816