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Замятина Ульяна Иванова

Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Замятин Роман Зиновьевич

Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фёкла Зиновьевна

Отец ребёнка: Замятин Зиновий Иудин

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Зиновий Иудин

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1816
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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