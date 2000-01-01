Замятина (?) Наталия Климентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Наталия Климентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1817

Муж: Замятин Зиновий Иудин

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
вдова, Петра Леванова, Быстрицкий приход, д. Нагорская
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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