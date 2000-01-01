Замятина (?) Наталия Климентева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1817
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
вдова, Петра Леванова, Быстрицкий приход, д. Нагорская
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно