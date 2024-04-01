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Охрименко Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Охрименко Иван Прокопьевич

Мать: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Охрименко) Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1924

Сын: Охрименко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: (Охрименко) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна

Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.01.1930

Дочь: Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1940

Дочь: Юрченко (Охрименко) Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна

Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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