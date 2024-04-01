Охрименко Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Охрименко) Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1924
Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: (Охрименко) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1930
Дочь: Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1940
Дочь: Юрченко (Охрименко) Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Охрименко (Юшкова) Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно