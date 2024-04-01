Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

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Место рождения

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ochrimenko Alexander

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Охрименко Николай Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Охрименко Илья Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Охрименко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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