Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ochrimenko Alexander
Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Охрименко Николай Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1906
Сын: Охрименко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно