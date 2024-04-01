Охрименко Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Коваль? Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ochrimenko Alexander
Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Охрименко Николай Иванович
Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1906
Сын: Охрименко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна
Смерть
Неизвестно