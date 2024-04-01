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Охрименко Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваль? Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ochrimenko Alexander

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Охрименко Николай Иванович

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Охрименко Илья Иванович

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Охрименко Петр Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Иванович

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Охрименко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Охрименко (Кучеренко?) Варвара Титовна

Смерть
Неизвестно

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