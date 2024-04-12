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Намятов Елисей Фомин

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Намятов Фома Алексиев

Мать: Намятова Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1802

Жена: Намятова (жданова) Татиана (Пелагия) Федорова

Рождение ребёнка
03.02.1803

Дочь: Анна Елисеева

Мать ребёнка: Намятова (жданова) Татиана (Пелагия) Федорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Жена: Намятова Домника Александрова

Рождение ребёнка
14.01.1807

Сын: Намятов Петр Елисеев

Мать ребёнка: Намятова Домника Александрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1808

Дочь: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Мать ребёнка: Намятова Домника Александрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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