Намятов Елисей Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Намятов Фома Алексиев
Мать: Намятова Евдокия Иванова
Бракосочетание
24.01.1802
Рождение ребёнка
03.02.1803
Дочь: Анна Елисеева
Мать ребёнка: Намятова (жданова) Татиана (Пелагия) Федорова
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Рождение ребёнка
14.01.1807
Сын: Намятов Петр Елисеев
Мать ребёнка: Намятова Домника Александрова
Рождение ребёнка
07.10.1808
Дочь: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева
Мать ребёнка: Намятова Домника Александрова
Смерть
Неизвестно