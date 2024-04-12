Намятова (Губина) Домника Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1784
Отец: Губин Александр
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Муж: Намятов Елисей Фомин
Рождение ребёнка
14.01.1807
Сын: Намятов Петр Елисеев
Отец ребёнка: Намятов Елисей Фомин
Рождение ребёнка
07.10.1808
Дочь: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева
Отец ребёнка: Намятов Елисей Фомин
Смерть
Неизвестно