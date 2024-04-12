Намятова (Губина) Домника Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Губина) Домника Александрова

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Место рождения

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Губин Александр

Мать: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Муж: Намятов Елисей Фомин

Рождение ребёнка
14.01.1807

Сын: Намятов Петр Елисеев

Отец ребёнка: Намятов Елисей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1808

Дочь: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Отец ребёнка: Намятов Елисей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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