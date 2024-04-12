Намятов Петр Елисеев
Место рождения
Дата рождения14.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1807
Бракосочетание
18.01.1826
Рождение ребёнка
19.12.1827
Дочь: Иульяния Петрова
Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Икрина Матрена Петрова
Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова
Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1830
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова
Рождение ребёнка
09.07.1833
Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова
Рождение ребёнка
14.09.1839
Дочь: Феодора Петрова
Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова
Смерть
Неизвестно