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Намятов Петр Елисеев

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1807

Отец: Намятов Елисей Фомин

Мать: Намятова Домника Александрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.01.1826

Жена: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Рождение ребёнка
19.12.1827

Дочь: Иульяния Петрова

Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Икрина Матрена Петрова

Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1830

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1833

Сын: Намятов Стефан Петров

Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.09.1839

Дочь: Феодора Петрова

Мать ребёнка: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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