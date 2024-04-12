Намятова (Струнина) (Струнина) Васса Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНамятова (Струнина) (Струнина) Васса Стефанова

Намятова (Струнина) (Струнина) Васса Стефанова

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.01.1826

Муж: Намятов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
19.12.1827

Дочь: Иульяния Петрова

Отец ребёнка: Намятов Петр Елисеев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Икрина Матрена Петрова

Отец ребёнка: Намятов Петр Елисеев

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1830

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Намятов Петр Елисеев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1833

Сын: Намятов Стефан Петров

Отец ребёнка: Намятов Петр Елисеев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.09.1839

Дочь: Феодора Петрова

Отец ребёнка: Намятов Петр Елисеев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close