Икрина (Намятова) Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Намятова) Матрена Петрова

Икрина (Намятова) Матрена Петрова

avatar

Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Намятов Петр Елисеев

Мать: Намятова (струнина) Васса Стефанова

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Икрин Данил Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Икрин Данил Афанасьев

Рождение ребёнка
24.05.1849

Дочь: Феодора Данилова

Отец ребёнка: Икрин Данил Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1850

Дочь: Неонила Данилова

Отец ребёнка: Икрин Данил Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close