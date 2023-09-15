Икрина (Намятова) Матрена Петрова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
09.02.1845
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Икрин Данил Афанасьев
Рождение ребёнка
24.05.1849
Дочь: Феодора Данилова
Отец ребёнка: Икрин Данил Афанасьев
Рождение ребёнка
29.10.1850
Дочь: Неонила Данилова
Отец ребёнка: Икрин Данил Афанасьев
Смерть
Неизвестно