Ударцова - Тренина (Намятова) Пелагия Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова - Тренина (Намятова) Пелагия Елисеева

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1808

Отец: Намятов Елисей Фомин

Мать: Намятова Домника Александрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1835

Муж: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов

Рождение ребёнка
03.11.1835

Сын: Ударцов - Тренин Иосиф Ианнуариев

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1836

Сын: Тренин - Ударцов Стефан Ианнуариев

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1838

Сын: Тренин - Ударцов Никифор Ианнуариев

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1839

Дочь: Миропия Яннуариева

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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