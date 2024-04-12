Ударцова - Тренина (Намятова) Пелагия Елисеева
Место рождения
Дата рождения07.10.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1808
Бракосочетание
07.01.1835
Рождение ребёнка
03.11.1835
Сын: Ударцов - Тренин Иосиф Ианнуариев
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1836
Сын: Тренин - Ударцов Стефан Ианнуариев
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов
Рождение ребёнка
03.06.1838
Сын: Тренин - Ударцов Никифор Ианнуариев
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов
Рождение ребёнка
03.12.1839
Дочь: Миропия Яннуариева
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов
Смерть
Неизвестно