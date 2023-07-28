Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов
Место рождения
Дата рождения20.04.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1812
Бракосочетание
07.01.1835
Рождение ребёнка
03.11.1835
Сын: Ударцов - Тренин Иосиф Ианнуариев
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1836
Сын: Тренин - Ударцов Стефан Ианнуариев
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева
Рождение ребёнка
03.06.1838
Сын: Тренин - Ударцов Никифор Ианнуариев
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева
Рождение ребёнка
03.12.1839
Дочь: Миропия Яннуариева
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева
Смерть
Неизвестно