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Тренин - Ударцов Ианнуарий Ефимов

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

20.04.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1812

Отец: Тренин - Ударцов Ефим Петров

Мать: Тренина - Ударцова Мариамна Емельянова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1835

Жена: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Рождение ребёнка
03.11.1835

Сын: Ударцов - Тренин Иосиф Ианнуариев

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1836

Сын: Тренин - Ударцов Стефан Ианнуариев

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1838

Сын: Тренин - Ударцов Никифор Ианнуариев

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1839

Дочь: Миропия Яннуариева

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина Пелагия Елисеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно