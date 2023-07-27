Намятова (Намятова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Намятова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

26.07.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Намятов Елисей Фомин

Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Евдокия Фомина

Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина

Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Намятов Андрей Фомин

Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намятов Фома Алексиев

Смерть
26.07.1817
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки