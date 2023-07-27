Намятова (Намятова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти26.07.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Намятов Елисей Фомин
Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евдокия Фомина
Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина
Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Намятов Андрей Фомин
Отец ребёнка: Намятов Фома Алексиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1817
Причина смерти: от горячки