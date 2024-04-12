Скоморохова (Намятова) (Намятова) Матрена Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Намятов Фома Алексиев
Мать: Намятова Евдокия Иванова
Бракосочетание
17.01.1809
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1812
Отец ребёнка: Скоморохов Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Скоморохов Андрей Никитин
Отец ребёнка: Скоморохов Никита Григорьев
Смерть
Неизвестно