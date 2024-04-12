Скоморохова (Намятова) (Намятова) Матрена Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохова (Намятова) (Намятова) Матрена Фомина

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Намятов Фома Алексиев

Мать: Намятова Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Скоморохов Никита Григорьев

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1812

Сын: Скоморохов Савва Никитин

Отец ребёнка: Скоморохов Никита Григорьев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Скоморохов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Скоморохов Никита Григорьев

Смерть
Неизвестно
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