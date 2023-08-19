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Скоморохов Никита Григорьев

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Скоморохов Григорий

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1809

Жена: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1812

Сын: Скоморохов Савва Никитин

Мать ребёнка: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Скоморохов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина

Смерть
Неизвестно
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