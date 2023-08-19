Скоморохов Никита Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Скоморохов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1809
Рождение ребёнка
05.12.1812
Мать ребёнка: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Скоморохов Андрей Никитин
Мать ребёнка: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина
Смерть
Неизвестно