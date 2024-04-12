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Намятов Фома Алексиев

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

23.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Намятов Алексий

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Намятов Елисей Фомин

Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Евдокия Фомина

Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина

Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Намятов Андрей Фомин

Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Намятова Евдокия Иванова

Смерть
23.05.1834
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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