Намятов Фома Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти23.05.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Намятов Алексий
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Намятов Елисей Фомин
Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евдокия Фомина
Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Скоморохова (намятова) Матрена Фомина
Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Намятов Андрей Фомин
Мать ребёнка: Намятова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Намятова Евдокия Иванова
Смерть
23.05.1834
Причина смерти: от престарелости