Аксенов Сергей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Аксенов Карп Исаевич
Мать: не указана
Дочь: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Дочь: Трунова (Аксенова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Дочь: (Аксенова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Дочь: (Аксенова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Сын: Аксенов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Сын: Аксенов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Сын: Аксенов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна