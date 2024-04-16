Трунова (Аксенова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1899
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1899
Св 381803 от ххх1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стативкина (Трунова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмарова (Трунова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трунова) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трунова) Римма Павловна
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Бракосочетание
21.02.1918
Рождение ребёнка
11.12.1918
Дочь: (Трунова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич
Смерть
1990