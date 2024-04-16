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Трунова (Аксенова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.01.1899

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1899

Отец: Аксенов Сергей Карпович

Мать: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св 381803 от ххх1940
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стативкина (Трунова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмарова (Трунова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трунова) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трунова) Римма Павловна

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Николай Павлович

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Бракосочетание
21.02.1918

Муж: Трунов Павел Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1918

Дочь: (Трунова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трунов Павел Лаврентьевич

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1990
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

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