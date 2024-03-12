Аксенов Карп Исаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Аксенов Исай Афанасьевич
Мать: Аксенова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова (Аксенова) Прасковья Карповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1855
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно