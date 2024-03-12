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Аксенов Карп Исаевич

Место рождения

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Аксенов Исай Афанасьевич

Мать: Аксенова Матрена

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова (Аксенова) Прасковья Карповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Сергей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1855

Сын: Аксенов Конон Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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