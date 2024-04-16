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Аксенов Александр Сергеевич

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Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.12.1911

Дата смерти

11.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911

Отец: Аксенов Сергей Карпович

Мать: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Мария Ефимовна

Военная служба
Неизвестно
13.10.1941 плен Лагерный номер: 19125||Дата пленения: 13.10.1941
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Аксенова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Аксенова Мария Ефимовна

Смерть
11.02.1942
Погиб в плену | Ламсдорф, Верхняя Силезия

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