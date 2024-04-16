Аксенов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1911
Дата смерти11.02.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Мария Ефимовна
Военная служба
Неизвестно
13.10.1941 плен Лагерный номер: 19125||Дата пленения: 13.10.1941
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Аксенова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Аксенова Мария Ефимовна
Смерть
11.02.1942
Погиб в плену | Ламсдорф, Верхняя Силезия