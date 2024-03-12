Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сомов Михаил
Мать: (Сомова) ?
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Рождение ребёнка
28.10.1894
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Рождение ребёнка
16.01.1897
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Св. О рож. 053165 от 30.05.1960
Рождение ребёнка
23.01.1899
Дочь: Трунова (Аксенова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Св 381803 от ххх1940
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: (Аксенова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Рождение ребёнка
19.01.1903
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Св. О рож 773469 от 23.05.194х
Рождение ребёнка
18.12.1904
Дочь: (Аксенова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Св. О рож 289120 от х7. 08.1965
Рождение ребёнка
11.08.1909
Сын: Аксенов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Рождение ребёнка
04.12.1911
Сын: Аксенов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Рождение ребёнка
20.08.1916
Сын: Аксенов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович
Смерть
Неизвестно