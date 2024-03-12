Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомов Михаил

Мать: (Сомова) ?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Аксенов Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Аксенов Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. 053165 от 30.05.1960
Рождение ребёнка
23.01.1899

Дочь: Трунова (Аксенова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св 381803 от ххх1940
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: (Аксенова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Аксенов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 773469 от 23.05.194х
Рождение ребёнка
18.12.1904

Дочь: (Аксенова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 289120 от х7. 08.1965
Рождение ребёнка
11.08.1909

Сын: Аксенов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1911

Сын: Аксенов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1916

Сын: Аксенов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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