Романова (Полянская) Агрипена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Полянская) Агрипена Дмитриевна

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Место рождения

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1870

Отец: Поликарпов Стефан Дмитрий

Мать: Дарья Ивановна

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Романов Дмитрий Петрович

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху д. Танковки крестьянин Иван Устинов дудов и Максим Кондратовтов Дудов по невесте Фома Деомидов полянский и иван Васильев Полянский солдатский хутор
Рождение ребёнка
24.01.1892

Сын: Романов Григорий Димитриевич

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Романов Гавриил Димитриевич

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

Д. Дудовка, Сампурский район
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1896

Дочь: Соломонида Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гурова Агрофена Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
дворянка
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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