Романова (Полянская) Агрипена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1870
Отец: Поликарпов Стефан Дмитрий
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
24.01.1888
Поручители по жениху д. Танковки крестьянин Иван Устинов дудов и Максим Кондратовтов Дудов по невесте Фома Деомидов полянский и иван Васильев Полянский солдатский хутор
Рождение ребёнка
24.01.1892
Сын: Романов Григорий Димитриевич
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1894
Сын: Романов Гавриил Димитриевич
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
Д. Дудовка, Сампурский район
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1896
Дочь: Соломонида Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гурова Агрофена Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
дворянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно