село Осино-Лазовка, село Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Осино-Лазовка

Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Верхоценская волость
42. Осиновка (Усть-Лазовая Вершина), село бывшее государственное, при реке Осиновке, дворов 152, жителей 1315, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сампурский район
288969Осино-Лазовкасело52°19'41°45'N-37-144

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сампурский муниципальный район, Сельское поселение Сатинский сельсовет
68632420116с Осино-Лазовкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
241Осиновка (Усть-Лазовая Вершина, Танковка), д. каз.при рч. Осиновке.56896441457

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Верхоценская волость
село Осино-Лазовка«Сампурское» почт.-телегр. отделение567
Тамбовский уезд, Периксино-Гаритовская волость
деревня Осиновка«Сатинское» п.-т. отделение5316
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