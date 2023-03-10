Гурова (Романова) Агрофена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Романова) Агрофена Дмитриевна

Место рождения

хутор Козадаевка

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Романов Дмитрий Петрович

Мать: Романова Агрипена Дмитриевна

хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Гуров Александр Семенович

Рождение ребёнка
28.12.1940

Дочь: Таиса Александровна

Отец ребёнка: Гуров Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Александр Семенович

Смерть
Неизвестно
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