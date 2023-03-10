Гурова (Романова) Агрофена Дмитриевна
Место рожденияхутор Козадаевка
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Гуров Александр Семенович
Рождение ребёнка
28.12.1940
Дочь: Таиса Александровна
Отец ребёнка: Гуров Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно