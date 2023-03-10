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Гуров Александр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Гурова Агрофена Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.12.1940

Дочь: Таиса Александровна

Мать ребёнка: Гурова Агрофена Дмитриевна

Военная служба
1942
выбыл в РККА похоз. книги 1933 Х. Козодаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Агрофена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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