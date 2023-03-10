Гуров Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Гурова Агрофена Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.12.1940
Дочь: Таиса Александровна
Мать ребёнка: Гурова Агрофена Дмитриевна
Военная служба
1942
выбыл в РККА похоз. книги 1933 Х. Козодаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно