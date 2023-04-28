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Романов Дмитрий Петрович

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?романов Петр Петрович

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Романова Агрипена Дмитриевна

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху д. Танковки крестьянин Иван Устинов дудов и Максим Кондратовтов Дудов по невесте Фома Деомидов полянский и иван Васильев Полянский солдатский хутор
Рождение ребёнка
24.01.1892

Сын: Романов Григорий Димитриевич

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Романов Гавриил Димитриевич

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

Д. Дудовка, Сампурский район
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Романова Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.07.1896

Дочь: Соломонида Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гурова Агрофена Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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