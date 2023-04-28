Романов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: ?романов Петр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888
Поручители по жениху д. Танковки крестьянин Иван Устинов дудов и Максим Кондратовтов Дудов по невесте Фома Деомидов полянский и иван Васильев Полянский солдатский хутор
Рождение ребёнка
24.01.1892
Сын: Романов Григорий Димитриевич
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.02.1894
Сын: Романов Гавриил Димитриевич
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
Д. Дудовка, Сампурский район
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Романова Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.07.1896
Дочь: Соломонида Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гурова Агрофена Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Агрипена Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно