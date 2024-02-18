Вайнштейн Михаил Насонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1936
Дата смерти08.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1936
Рождение ребёнка
29.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна
Рождение ребёнка
03.09.1960
Дочь: Тавор (Вайнштейн) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.02.1986