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Вайнштейн Михаил Насонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1936

Дата смерти

08.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1936

Отец: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

Мать: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна

Рождение ребёнка
03.09.1960

Дочь: Тавор (Вайнштейн) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.02.1986

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