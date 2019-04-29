Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1936
Дата смерти29.04.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936
Отец: Томчинский Борис Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вайнштейн Михаил Насонович
Рождение ребёнка
03.09.1960
Дочь: Тавор (Вайнштейн) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Вайнштейн Михаил Насонович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.04.2019