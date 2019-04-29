Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1936

Дата смерти

29.04.2019

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936

Отец: Томчинский Борис Давыдович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вайнштейн Михаил Насонович

Рождение ребёнка
03.09.1960

Дочь: Тавор (Вайнштейн) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Вайнштейн Михаил Насонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.04.2019

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