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Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1915

Дата смерти

17.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1915

Отец: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Мать: Вайнштейн (Рубинштейн) Эся (Эська) Зусьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1936

Сын: Вайнштейн Михаил Насонович

Мать ребёнка: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

Рождение ребёнка
23.07.1941

Сын: Вайнштейн Геннадий Насонович

Мать ребёнка: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

По легенде, которую многократно рассказывала мать Геннадия - Раиса Михайловна Заполоцкая, Гена родился 22 июня 1941 года. Она бежала с пятилетним сыном Мишей, сестрой Рахиль и ее сыном от немецкой бом... Показать все
Смерть
17.01.1989

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