Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1915
Дата смерти17.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1936
Сын: Вайнштейн Михаил Насонович
Мать ребёнка: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1941
Сын: Вайнштейн Геннадий Насонович
Мать ребёнка: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна
По легенде, которую многократно рассказывала мать Геннадия - Раиса Михайловна Заполоцкая, Гена родился 22 июня 1941 года. Она бежала с пятилетним сыном Мишей, сестрой Рахиль и ее сыном от немецкой бом... Показать все
Смерть
17.01.1989