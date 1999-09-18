Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.02.1916
Дата смерти18.09.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916
Отец: Заполоцкий Мендель
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1936
Сын: Вайнштейн Михаил Насонович
Отец ребёнка: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1941
Сын: Вайнштейн Геннадий Насонович
Отец ребёнка: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич
По легенде, которую многократно рассказывала мать Геннадия - Раиса Михайловна Заполоцкая, Гена родился 22 июня 1941 года. Она бежала с пятилетним сыном Мишей, сестрой Рахиль и ее сыном от немецкой бом... Показать все
Смерть
18.09.1999