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Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

02.02.1916

Дата смерти

18.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916

Отец: Заполоцкий Мендель

Мать: Заполоцкая Бейля Матусевна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

Рождение ребёнка
17.04.1936

Сын: Вайнштейн Михаил Насонович

Отец ребёнка: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

Рождение ребёнка
23.07.1941

Сын: Вайнштейн Геннадий Насонович

Отец ребёнка: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

По легенде, которую многократно рассказывала мать Геннадия - Раиса Михайловна Заполоцкая, Гена родился 22 июня 1941 года. Она бежала с пятилетним сыном Мишей, сестрой Рахиль и ее сыном от немецкой бом... Показать все
Смерть
18.09.1999

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