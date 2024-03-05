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Тавор (Вайнштейн) Ирина Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1960

Отец: Вайнштейн Михаил Насонович

Мать: Вайнштейн (Томчинская) Нелли Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.08.1982

Муж: Тавор Леонид Абрамович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
23.06.1984

Сын: Тавор Дани (Дмитрий) Леонидович

Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
27.01.1986

Сын: Тавор Михаэль (Михаил) Леонидович

Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
08.12.1995

Сын: Тавор Натаниэль (Нати)

Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович

Рождение ребёнка
12.04.1997

Дочь: Тавор Эсти

Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович

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