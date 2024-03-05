Тавор (Вайнштейн) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1960
Бракосочетание
14.08.1982
Рождение ребёнка
23.06.1984
Сын: Тавор Дани (Дмитрий) Леонидович
Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович
Рождение ребёнка
27.01.1986
Сын: Тавор Михаэль (Михаил) Леонидович
Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович
Рождение ребёнка
08.12.1995
Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович
Рождение ребёнка
12.04.1997
Дочь: Тавор Эсти
Отец ребёнка: Тавор Леонид Абрамович