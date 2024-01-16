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Заболоцкая ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1825

Сын: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1827

Сын: Заболоцкий (заболотский) Арефий Иванович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1839

Сын: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1845

Сын: Заболоцкий Ион Иванович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Рождение ребёнка
1849

Сын: Заболоц(дс)кий Киприян (Куприян)

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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