Заболоцкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1825
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1827
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1839
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич
Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Рождение ребёнка
1849
Сын: Заболоц(дс)кий Киприян (Куприян)
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич
Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно