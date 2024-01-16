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Заболоцкий Ион Иванович

Место рождения

Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Мать: Заболоцкая ?

Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шамова Марфа Ионовна

Мать ребёнка: Зиновья Демидовна

Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской волости Заболотское
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гликерия Ионовна

Мать ребёнка: Зиновья Демидовна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Домна Ионовна

Мать ребёнка: Зиновья Демидовна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ксения (Аксинья) Ионовна

Мать ребёнка: Зиновья Демидовна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Ионовна

Мать ребёнка: Зиновья Демидовна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновья Демидовна

Смерть
Неизвестно
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