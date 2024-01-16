Заболоцкий Ион Иванович
Место рожденияВятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской вол
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шамова Марфа Ионовна
Мать ребёнка: Зиновья Демидовна
Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской волости Заболотское
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гликерия Ионовна
Мать ребёнка: Зиновья Демидовна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Домна Ионовна
Мать ребёнка: Зиновья Демидовна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ксения (Аксинья) Ионовна
Мать ребёнка: Зиновья Демидовна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Ионовна
Мать ребёнка: Зиновья Демидовна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновья Демидовна
Смерть
Неизвестно