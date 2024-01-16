Зиновья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шамова Марфа Ионовна
Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович
Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской волости Заболотское
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гликерия Ионовна
Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Домна Ионовна
Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ксения (Аксинья) Ионовна
Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно