Зиновья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновья Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шамова Марфа Ионовна

Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович

Вятская губерния Нолинский уезд Толоключинской волости Заболотское
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гликерия Ионовна

Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Домна Ионовна

Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ксения (Аксинья) Ионовна

Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Заболоцкий Ион Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий Ион Иванович

Смерть
Неизвестно
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