Заболоцкий (Заболотский) Фёдор Иванович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Дата рождения1839
Дата смерти31.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
После 1859
Дочь: Черезова Феврония Федоровна
Мать ребёнка: Зиновия Исаковна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Васса (Василиса) Фёдоровна
Мать ребёнка: Зиновия Исаковна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Заболоц(дс)кий Григорий Федорович
Мать ребёнка: Зиновия Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Исаковна
Смерть
31.05.1892