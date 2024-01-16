Заболоцкий (Заболотский) Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий (Заболотский) Фёдор Иванович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская

Дата рождения

1839

Дата смерти

31.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Мать: Заболоцкая ?

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
После 1859

Дочь: Черезова Феврония Федоровна

Мать ребёнка: Зиновия Исаковна

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Васса (Василиса) Фёдоровна

Мать ребёнка: Зиновия Исаковна

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Заболоц(дс)кий Григорий Федорович

Мать ребёнка: Зиновия Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Исаковна

Смерть
31.05.1892
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