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Зиновия Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Исак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1859

Дочь: Черезова Феврония Федоровна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Васса (Василиса) Фёдоровна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Заболоц(дс)кий Григорий Федорович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович

Смерть
1889
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