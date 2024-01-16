Зиновия Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Исак
Рождение ребёнка
После 1859
Дочь: Черезова Феврония Федоровна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Васса (Василиса) Фёдоровна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Заболоц(дс)кий Григорий Федорович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1889