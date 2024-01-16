Заболоцкий (Заболотский) Антон Иванович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Дата рождения1825
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1849
Сын: Заболоцкий (заболотский) Василий Антонович
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Марья (Мария) Антоновна
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1857
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
1874
Год смерти указан в посеменйо м спике 1881 г.