Заболоцкий (Заболотский) Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий (Заболотский) Антон Иванович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская

Дата рождения

1825

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Мать: Заболоцкая ?

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1849

Сын: Заболоцкий (заболотский) Василий Антонович

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Марья (Мария) Антоновна

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1857

Сын: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
1874
Год смерти указан в посеменйо м спике 1881 г.
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