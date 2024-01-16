Заболоцкая (Заболотская) Афимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти17.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Заболоцкий (заболотский) Василий Антонович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Марья (Мария) Антоновна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1857
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
17.03.1886
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская