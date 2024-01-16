Заболоцкая (Заболотская) Афимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая (Заболотская) Афимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

17.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Заболоцкий (заболотский) Василий Антонович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Марья (Мария) Антоновна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1857

Сын: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
17.03.1886
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
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